NEW YORK När Donald Trump höll sin improviserade presskonferens och talade fritt från hjärtat, i lobbyn till Trump Tower i tisdag eftermiddag, riktade en kameraman vid ett tillfälle in linsen på Vita husets stabschef John Kelly.

Kelly stod längs ena sidan av lokalen, med stram min, armarna i kors och med blicken sänkt. Den tidigare generalen har fått i uppdrag att strama upp organisationen i Vita huset, men har uppenbarligen inte mycket kontroll över chefen själv.

För Donald Trump kastade på tisdagen in en ny brandflacka i diskussionen som uppstått efter demonstrationerna och terrorangreppet i Charlottesville.

Efter att ha lyckats lugna ned upprördheten över sina tidigare uttalanden under måndagen, var det meningen att han på tisdagen skulle prata om hur man ska åtgärda sönderfallande infrastruktur – den punkt i Trumps politik som är minst kontroversiell och har det bredaste stödet.

Men efter att ha lovat att ge USA nya vägar, broar, järnvägar och tunnlar – och därmed skapa "miljontals jobb" – var Trump tvungen att svara på reportrarnas frågor om de senaste dagarnas händelser. Då valde han att lätta sitt hjärta, kritiserade pressen och försvarade de högerextrema som demonstrerade i Virginia förra helgen. Uttalanden möttes med chock och misstro. Trumps partikamrater var snabbt ute för att korrigera presidenten på Twitter och i andra forum.

We must be clear. White supremacy is repulsive. This bigotry is counter to all this country stands for. There can be no moral ambiguity.