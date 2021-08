Över 10 000 migranter har hittills i år tagit sig sjövägen över till England, rapporterar den brittiska nyhetsbyrån PA. Det är betydligt fler än de omkring 8 500 som anlände under hela 2020.

Under onsdagen kom 482 migranter i 21 båtar till England, enligt den brittiska regeringen. Det är det hittills högsta antalet migranter under en dag som illegalt tagit sig in i landet. Många av dem åkte i farligt odugliga båtar.