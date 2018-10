Allt fler hoppar av "ökenkonferens"

Flera storföretag, representanter för olika länder och journalister har beslutat sig för att hoppa av den saudiska investerarkonferensen i Saudiarabien den 23–25 oktober, även kallad "Davos in the desert" med referenser till det ekonomiska vintertoppmötet i schweiziska Davos. Och listan växer. Bland dem som hoppat av märks IMF-chefen Christine Lagarde, Världsbankschefen Jim Yong Kim medan USA:s finansminister Steven Mnuchin står i valet och kvalet. Ett gäng storbanker som JP Morgan och Credit Suisse har ställt in, liksom Ford, Google och Siemens plus en rad ytterligare företag.