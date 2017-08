Allt fler européer sura på nedskräpande turister

De internationella besökarna till Stockholm var 12 procent fler i juni i år än under juni 2016. Utländska gäster stod för 45 procent av de totalt 1,3 miljoner övernattningarna i huvudstaden under juni, vilket är den högsta andelen någonsin en junimånad, enligt statistik från Visit Stockholm.

Under det första halvåret 2017 ökade de internationella besökarna till Stockholm med 10 procent. Ökningen var störst bland resenärer från Kina, USA, Italien och Tyskland.

Att döma av utländska resenärers internetsökningar ökar också intresset för Sverige i stort. Under fjolåret gjordes 11 procent fler sökningar på Sverige som resmål än året innan. Bland de totalt 3,4 miljoner sökningarna toppade sådana som handlade om naturupplevelser, främst ishotell och norrsken, enligt en rapport som Visit Sweden låtit göra.

Källor: Visit Stockholm och Visit Sweden