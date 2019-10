Allra-åklagaren vill ha mobiltelefon beslagtagen

Det var i tisdags, under Allra-rättegångens första dag, som en mobiltelefon hittades i rättssalen under en paus. Det är förvisso inte ovanligt, men det som väckte åklagarens intresse var att telefonens inspelningsfunktion var påslagen och att den hade slagits på när pausen började.

Att åhörare spelar in under själva rättegången är tillåtet, men det är förbjudet att spela in ljud från rättssalen under pauserna.