Alliansen: Vi inför vårdval för äldre i Stockholms län

Vi måste tänka nytt om hur vi organiserar äldres vård och omsorg. Tryggheten behöver öka för äldre människor, genom att vi river gränserna mellan olika aktörer och mellan kommunerna och landstinget. Valfriheten även för äldre behöver ökas och försvaras mot angrepp från vänster. Vi vill i Stockholms län skapa ett nytt gemensamt vårdval för äldres sjukvård och omsorg – och fortsätta gå före övriga Sverige.

I takt med att vi blir äldre formar vi våra ­vanor och preferenser. Många av oss kommer också få större behov av kontakt med vården, kanske med flera olika besvär och sjukdomar. Ibland kan vissa av oss behöva ligga på sjukhus. Kanske kommer vi behöva regelbunden omsorg och vård i det egna hemmet. Vård och omsorg kan helt enkelt komma att vara en stor och viktig del av våra dagliga liv. Ska vi då, med ett helt livs erfarenhet och vanor, berö­vas friheten att välja?

I Stockholms län finns i dag nära 90 000 personer över 75 år. Många av dem behöver eller kommer i framtiden att behöva stora vårdinsatser. Det får inte finnas några glapp – vården måste vara trygg och hänga samman, oavsett vem som utför eller ansvarar för den, oavsett om det handlar om en husläkare i eget vårdföretag, hemsjukvård, kommunal hemtjänst eller en geriatrisk klinik.

Alliansens fokus i Stockholms läns landsting är att låta primärvården ta ansvar för större delar av vården, och på sikt erbjuda alla en fast husläkarkontakt. I första skedet är det de sköra äldre, ofta multisjuka som ska erbjudas en fast läkarkontakt, som kan stödja och lotsa genom hela vården. Att få hjälp med så mycket som möjligt på den husläkar­mottagning man valt och att ha kontinuiteten och tryggheten med sin husläkare är inte minst viktigt för många äldre.

Att få forma tillvaron själv handlar om makten över det egna livet, den egna var­dagen.

Nu kommer vi dessutom att föreslå länets kommuner att skapa ett gemensamt vårdval för äldre. Det kommer att bygga bort glappen i äldres vård och omsorg, och samtidigt säkra äldre människors frihet att fortsätta utöva sin egen vilja. Tillsammans ska landstinget och kommunerna erbjuda de äldre ett nytt samman­hållet vårdutbud för äldrevård och omsorg. Stockholmslandstinget och kommunerna arbetar redan med att samordna hemsjukvården med hemtjänsten. Men vi vill gå mycket längre än så. Vi måste bygga en helhet i vård och omsorg så att alla får en trygg ålder­dom oavsett om man är frisk eller sjuk. Vårt förslag i de fortsatta förhandlingarna med kommunerna är att vi skapar ett gemensamt vårdval för äldre som innebär att den äldre får välja bland den vård och omsorg som ­behövs – hemtjänst, basal och avancerad hemsjukvård, geriatrik och palliativ vård. Vård och omsorg kommer sedan att sam­verka som en enhet med patientens bästa i ­fokus.

En stärkt primärvård med fastläkare samt sammanhållet vårdval för äldrevård och omsorg kommer att göra det lättare att upptäcka hälsoproblem i tid, och undvika att äldre behö­ver läggas in på sjukhus. I stället kan åtgärder sättas in av fastläkaren. Fler kan vårdas i hemmet. Direktintag på geriatriken är också ofta bättre än ”omvägen” via akutsjukhus.

Många har pekat på vikten av att samordna vården för äldre människor på ett bättre sätt. Vi hoppas nu på en bred och pragmatisk diskussion utan ideologiska skygglappar, där vi gemensamt kan se fördelarna av samarbetet med de privata vårdgivarna och att slå vakt om patienternas valfrihet. Vi har chansen att skapa en bred politisk enighet över kommun- och landstingsgränser med de äldres bästa för ögonen. Vi är olika vård- och omsorgs­huvudmän men de administrativa hindren får inte bromsa den viktiga utvecklingen av äldres sjukvård.

Vi ser pragmatiskt på vårdvalen och vårdens organisation. Även andra vårdval och vårdformer kan komma att förändras. Men medan den rödgröna regeringen, under tryck av Vänsterpartiet och med hjälp av sin så ­kallade välfärdsutredare, försöker begränsa valfriheten och omöjliggöra för privata, fristående aktörer, kommer vi fortsätta att försvara människors frihet att välja vård. Vårdvalen behöver utvecklas, inte avskaffas.

Det är viktigt att länets vårdgivare sam­verkar i effektiva vårdnätverk, och det är ett krav vi riktar både mot såväl landstingets egna verksamheter som de fristående. Fler vårdval kan länkas samman för att skapa en sammanhållen vård för patienterna, sam­tidigt som vi garanterar fortsatt valfrihet. De ovan beskrivna reformerna av primärvården, hemsjukvården och den specialiserade äldresjukvården (geriatriken) är av central betydelse i denna förändring.

Att få forma tillvaron själv handlar om makten över det egna livet, den egna var­dagen. Självklart ska ingen tvingas välja och ta ställning mellan olika vårdaktörer – men möjligheten ska finnas. Kanske vill den äldre ha en fast husläkare på vårdcentralen i närheten – men också möjlighet att i stället välja vård nära sina anhöriga. Vi vill använda de möjligheter som vårdval innebär för att genom­föra en frihets- och värdighetsreform för äldre. Att bestämma själv blir inte mindre viktigt med stigande ålder – egenmakt är viktigt oavsett ålder.

Det är dags för en rejäl frihetsreform för Stockholms läns äldre. Kommuner och landsting måste låta organisationen anpassas till de äldres behov – och inte tvärtom. Så tar vi bort glappen som alltför ofta leder till att ­äldre inte får den bästa vården och omsorgen.

Anna Starbrink (L)

hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Marie Ljungberg Schött (M)

sjukvårdslandstingsråd

Ella Bohlin (KD)

barn- och äldrelandstingsråd

Karin Fälldin (C)

talesperson hälso- och sjukvårdsfrågor

