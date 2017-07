”Reglerade hyror är det största problemet”

Flerfamiljshus vid Barnängen på Södermalm i Stockholm. Foto: Hasse Holmberg/TT

DEBATT | BOSTADSKRISEN

Så har Almedalsveckan 2017 avslutats. Bland de rekordmånga seminarierna intog, som vanligt, bostadskrisen en framträdande plats. I partiledarnas tal var dock, som vanligt, denna fråga inte högprioriterad. Men det borde den ha varit. Nästan alla svenskar drabbas av den förda politiken.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det bristande politiska modet skapar några tydliga vinnare: hyresgäster i storstädernas citykvarter. I övrigt bara förlorare.

Förlorarna är välkända: människor utan bostad, människor som vill byta bostad och Sverige som nation, eftersom bostadsbristen skadar den ekonomiska utvecklingen i landet.

Annons X

Men förlorare är också många av dem som bor i bostadsrätter och småhus. När en tredjedel av bostadsmarknaden – hyresrätterna – har upphört att fungera, driver det upp priserna på de övriga två tredjedelarna av marknaden. Under tiden 2000 – 2013 ökade genomsnittspriset för småhus i landet med 225 procent. Bostadsrätterna än mer. I Stockholms stad steg bostadsrättspriserna 2005 – 2016 från en redan hög nivå med 133 procent. I centrala Stockholm har priserna stigit de tre senaste åren med 34 procent. Och ökningen fortsätter (alla uppgifter från Svensk Mäklarstatistik).

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Detta är en marknad i allvarlig obalans. Låg nyproduktion och låg rörlighet i det befintliga beståndet är huvudorsakerna. Hyresregleringen och i viss utsträckning flyttskatten bär skulden.

Hur mycket extra betalar ett bostadsrättshushåll för detta politiska misslyckande?

Låt oss göra ett försiktigt antagande: priserna vore 25 procent lägre om bostadsmarknaden hade fungerat väl. Då hade ett hushåll i Göteborg som nyligen köpt en bostadsrätt på 75 kvadratmeter för 3,3 miljoner kronor, och som lånat 75 procent till 2,5 procents ränta, haft en årlig räntekostnad som är 11000 kronor lägre än idag. Och en familj i Stockholm som köpt en trerummare för 10 miljoner kronor, under samma förutsättningar som ovan, haft en räntekostnad som är cirka 2700 kronor lägre per månad eller 33000 kronor per år. Därtill kommer tvångssparandet i form av stora amorteringar, som ytterligare holkar ur familjernas köpkraft. Dessa människor betalar ett högt pris varje dag för att en prisreglering från andra världskriget inte kan avvecklas på grund av bristande politiskt ­ledarskap.

För svenska hushåll, boende i småhus och bostadsrätter, innebär dessa överkostnader på grund av hyresregleringen onödiga utgifter på sammantaget många miljarder kronor. Varje år.

På den prisreglerade marknaden sjunker samtidigt bostadshyrorna realt. Detta visar att Hyresgästföreningen – som i praktiken fått politikernas uppdrag att övervaka prisregleringen, nödtorftigt dolt i ett kollektivt förhandlingssystem – fortsätter att nyttja sin makt för att gynna insiders. Deras intresse för effekterna på bostadsmarknaden i övrigt är noll.

De bostadspolitiska problemen är numera rejält ålderstigna. Ett närmast oräkneligt antal utredningar har studerat orsakerna: SOU, Finanspolitiska Rådet, Boverket, Riksbanken, EU-kommissionen, OECD, IMF, Nybyggarkommissionen, Bokriskommissionen, Europeiska Rådet och regeringens Långtidsutredning. Alla vet vad som är problemen. Nu krävs beslut, inte fler utredningar. Nu krävs politiskt ledarskap.

Nyproduktion av hyresbostäder kräver långsiktiga och mycket kapitalintensiva investeringar. Endast blocköverskridande överenskommelser kan garantera politiskt stabila och långsiktigt trovärdiga spelregler för dessa investeringar.

Bostadskrisens kostnader för det svenska samhället är oerhört stora, både i ekonomiska och mänskliga termer. Vinnarna är få, förlorarna många. Det är ingen politik för framtiden.

Christer Jansson

tidigare vd, Fastighetsägarna Stockholm

Senior Advisor vid Nordic Public Affairs