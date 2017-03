Alla stal från Chuck Berry

Chuck Berry under konsert 2001. Foto: Mats Strand/TT

Chuck Berrys låtar har varit en guldgruva för nya band sedan 1950-talet. Rolling Stones gjorde covers som ”Around and around” och ”Carol” medan Beatles satsade på ”Roll over Bethoven” och ”Rock and roll music”.

Men det finns många fler: Neko Case, The Animals, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Lovin' Spoonful, M. Ward, Wanda Jackson, Kinks, Emmylou Harris, David Bowie, Simon & Garfunkel, The Band, Jimi Hendrix och MC5.

Själv hade Chuck Berry hits redan i slutet på 1950-talet med ”School day”, ”Sweet little sixteen” och ”Johnny B. Goode”. Redan då körde han sin ”duck walk” på scenen. Han fick också en miljonsäljare 1972 med den inte alltför subtila låten ”My ding-a-ling”.

När den brittiska rockinvasionen nådde USA i början av 1960-talet fanns hans låtar på de flesta bands debutalbum. Det är som Brian Wilson i Beach Boys sagt: ”Han skrev alla de bästa låtarna och uppfann alla rock & roll-rytmer.”

Chuck Berrys gitarriff i låtar som Johnny B. Goode och Sweet little sixteen innehåller rockens abc i ett koncentrat.

Egentligen har John Lennon sagt det bäst: ”Om du ska ge rock & roll ett annat namn så kan du kalla det Chuck Berry.” Här spelar han” Memphis Tennessee” med Chuck Berry.

Kolla också Rolling Stones framföra ”Carol”, Beatles spela ”Rock and roll music” och Chuck Berry sjunga ”Maybellene” 1955. Chuck Berry spelar här ”Little Queenie”.

2014 fick Chuck Berry Polarpriset. Musikern var 87 år gammal och dök inte upp på grund av sjukdom. Priset mottogs istället av den brittiske gitarristen Dave Edmunds.

Amanda Jenssen hyllade Berry med en tolkning av ”Rock and roll music” medan Jerry Williams gjorde ”You never can tell”. I slutet av ceremonin i Stockholms konserthus blev det ett Chuck Berry-medley med Maria Andersson, Nisse Hellberg, Kim Cesarion, Kajsa Grytt, Nicke Andersson och Dregen.