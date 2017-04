Alla som greps efter Londondådet släppta

Poliser deltar i en minneshögtid för offren i London. Arkivbild. Foto: Matt Dunham/AP/TT

Den sista av de sammanlagt tolv personer som greps efter det misstänkta terrordådet vid det brittiska parlamentet i London den 22 mars har släppts.

Den 30-årige mannen greps i Birmingham några dagar efter dådet, misstänkt för att ha planerat terrorhandlingar. Men nu tycks alltså misstankarna ha skingrats.

"Alla som greps i samband med terrorattacken i Westminister onsdagen den 22 mars har nu släppts på fri fot, utan vidare åtgärder", skriver polisen i ett uttalande.

Fyra människor dödades och tiotals skadades när 52-årige Khalid Masood rammade fotgängare med en personbil och därefter knivhögg en polis innan han själv sköts ihjäl.

Terrorgruppen IS har via en av sina propagandakanaler hävdat att en av dess "soldater" genomförde attacken. Polisen har dock inte hittat något som tyder på att Masood haft kontakt med IS.