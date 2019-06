Alla norrmän fick konjak – trots spritförbud

Jag har vid ett par tillfällen bloggat om spanska sjukan, den fruktansvärda influensaepidemi 1918 som skördade fler liv än första världskriget.

I dag är det dags för en ny fråga om farsoten: förekom det syndabocksjakt? I nästan alla stora katastrofer brukar ju folk leta efter någon att skylla på. Så skedde under digerdöden, liksom under aidshysterin. Vem skyllde man på under spanska sjukans år?