Trots hundratals timmar i hans slitna läderfåtölj slutade jag aldrig att försöka imponera på min psykoterapeut. Varje terapisession var en ny möjlighet att briljera med mina spänstiga associatonsbanor och kittlande kognitiva beteendemönster. Min mest minnesvärda metafor var den om flötet. Jag återkom ständigt till den rödvita korkbiten. Flötet var jag, havet var tillvaron och vågorna andra människors vilja. Min poäng var att jag lät andra styra över mitt liv. En erkänt effektiv väg till olycka.

När jag läser om den nya japanska boken The courage to be disliked tänker jag återigen på flötet som guppar runt på ett stormigt Bottenhav. Författarna Ichiro Kishimi och Fumitake Koga har analyserat psykologen Alfred Adlers arbete och därefter kokat ner det till några självhjälpskompatibla livsregler.