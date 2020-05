Ingen – eller ingenting – har skänkt mig så mycket glädje eller, för den delen, frustrerad igenkänning under de senaste veckornas självisolering som Colin Robinson.

Colin Robinson är en perifer rollfigur i komediserien ”What we do in the shadows” (HBO), ursprungligen en nyzeeländsk mockumentär från 2014 som har blivit tv-serie och vars andra säsong just har börjat.