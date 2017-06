”Fastighetsägare måste ta ansvar för vattnet”

Foto: Christine Olsson/TT

REPLIK | AVLOPP

Roland Ekstrand skriver i sitt inlägg (SvD Debatt 4 juni) om enskilda avlopp att: ”Myten som påstår att enskilda avloppsanläggningar påverkar miljön i sådan omfattning att de kräver miljardinvesteringar borde undersökas.”

Det är väldigt vågat att kalla vetenskap för myter. Vidare kallar Ekstrand reduktionskraven i de allmänna råden om små avlopp för ”allmän uppfattning”. Problemen med övergödningen och dess konsekvenser är dock varken myt eller allmän uppfattning. Det var i veckan (5 juni) som SMHI gick ut med nyheten om att årets algblomning är den tidigaste sedan 2002. Cyanobakteriernas blomning börjar någon gång i maj/juni och sträcker sig sedan in i september, under hela sommaren. Under den tiden måste badsugna sommarfirare kontrollera med kommunen ifall badvattnet är tjänligt eller inte och hoppas att barnen inte får i sig något av vattnet och riskera förgiftning, innan det dyks i. Det är rent ut sagt farligt att hävda att det är en allmän uppfattning att övergödning är ett problem. Vad som är riktigt är att det inte enbart är fosforläckage från enskilt avlopp som orsakar övergödning.

Det uppges i artikeln att 15 procent fosforläckage orsakas av enskilt avlopp. Enligt Jordbruksverket är det 18 procent, nästan lika mycket som kommunala reningsverk släpper ut (22 procent).

I Sverige finns 1,2 miljoner personer folkbokförda med enskilt avlopp. Med fritidsboenden inräknat finns det 950 000 fastigheter som inte är kopplade till kommunalt avlopp, varav 691 000 har vattentoalett (SMED rapport nr 166 2015). Nästan 350 000 enskilda avlopp är inte godkända och 162 000 har enbart slamavskiljning, vilket innebär att de har varit olagliga sedan 1969 – i snart 50 år har dessa avlopp förorenat vår mark och våra vatten.

Enligt SCB är 87 procent av Sveriges befolkning kopplade till kommunalt avlopp. De kommunala reningsverken orsakar, enligt Jordbruksverket, 22 procent av fosforutsläppen, jämfört med 18 procent orsakade av enskilt avlopp som alltså resterande 13 procent, som inte är kopplade till kommunalt avlopp, av befolkningen står för. Är det då orimligt att dessa 13 procent också betalar för ett lagligt avlopp?

Det finns idag avlopp som släpper ut helt orenat avloppsvatten rakt ut i naturen, där marken förvisso tar upp en del av det förorenade vattnet, men där resterande mängder hamnar i grundvattnet och med det närliggande dricksbrunnar och vattendrag. Tyvärr vet vi inte hur mycket retentionen, det som marken tar hand om, då det är svårt att mäta. Det är också helt beroende på vad det är för markförhållanden kring avloppet, är det lerig mark, sand eller berg? Vilket metallinnehåll har jorden? Vilken lutning är det på marken? För att fastställa detta krävs det också en hel del mätningar, mätningar som säkert flera konsultfirmor gärna hjälper till med.

Det är inte enbart fosforläckage från enskilda anläggningar som orsakar övergödningen. Det är den mängden från all mänskligt påverkade utsläpp – antropogena utsläpp – som orsakar övergödning. Naturliga läckage från skog och mark står för knappt hälften av den samlade mängden fosforläckage. Olyckligtvis har privatpersoner med små avlopp hamnat i kläm pga otydligt regelverk och resursfattiga kommuner.

Det kan se ut som att myndigheter och kommunen försöker sätta dit oskyldiga fastighetsägare som har varit helt ovetandes om hur deras avlopp ser ut och vilken bakteriell miljöfara det har varit – många sedan 50 år tillbaka. Men varför ska en enskild fastighetsägare slippa undan att betala för och ta hand om det kanske viktigaste vi har: vårt gemensamma vatten? Även de som inte har enskilt avlopp betalar genom det kommunala nätet, för både vatten och avlopp.

Det handlar om så mycket mer än om bara det närliggande vattendraget. Det handlar om våra gemensamma sjöar, badstränder, fiskevatten och framförallt god hälsa. I tider där vi har vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer och allt tidigare algblomningar som sträcker sig över hela sommarperioden så bör vi ta vara på det vatten som finns och behandla vattnet med respekt. Och det gör vi tillsammans.

Vad blir miljövinsten? 18 procent mindre fosforläckage, utbildade fastighetsägare och friskare vatten.

Fredrik Wangler

vd Ecofiltration Nordic AB

