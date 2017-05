Alla ESC-låtar betygsatta: ”Hellre Rumänien än Italien”

Belgien: ”City lights”

Betyg: 5 av 6

Blanche

17-åriga Blanche sjunger textraderna ”All alone in the danger zone/Are you ready to take my hand?” gång på gång med djup röst, som är svårglömd. Refrängen sitter och det går att sjunga med redan efter en minut. Absolut en vinnarkandidat om hon bara lyckas få bort blygheten och nervositeten.