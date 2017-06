Alla älskar hennes skitdåliga robotar

Det händer inte sällan att Simone Giertz blir titulerad som en kunglighet. I det lummiga kvarteret i södra San Francisco, där hon bor, blir hon igenkänd flera gånger i veckan. I synnerhet sedan hon imponerat på de amerikanska talkshow-värdarna Conan O’Brien och Ellen DeGeneres, samt gästat The Late Show with Stephen Colbert. ”Queen, är det du?” är en vanlig fråga på gatan.

Simone Giertz kungadöme består av en Youtube-kanal med 1,5 miljoner tittare i genomsnitt per video, och en samling hyfsat oanvändbara robotar som hon bygger själv i sin studio. Det är tack vare de sistnämnda hon förärats titeln ”Queen of shitty robots”, drottningen av usla robotar – hennes skapelser är tossiga maskiner som funkar, men kanske inte som de ska.

Hon brygger kaffe i en nyinköpt kaffeapparat och oroar sig för att det ska vara för starkt. Vårsolen kikar in genom fönstren i den färgglada lilla lägenheten. På väggen hänger en inramad teckning som ett fan har gjort åt henne. Den lugna lyan är hem åt både Simone och hennes robotar. En våning upp finns en ytterst organiserad verkstadsvägg där några av hennes mest kända uppfinningar hänger bland verktyg och redskap. Som tandborstningsmaskinen och popcornmatarhjälmen, numera klassiker i hennes robotkungadöme.

– En usel robot är en som löser ett problem som egentligen inte finns. Eller löser ett riktigt problem fast på ett inte särskilt bra sätt, säger hon och fortsätter:

– Det jag bygger är snarare dåliga maskiner än robotar egentligen, om man ska vara petnoga.

Namn: Simone Giertz Ålder: 26 år Familj: Pappa Nicola Söderlund entreprenör och tv-producent, mamma Caroline Giertz författare och programledare, känd från bland annat ”Det okända” (”Hon är en äkta ghostbuster”) samt två äldre syskon. Bor: I San Francisco och ibland i Stockholm. Gör: Bygger robotar som hon lägger ut på sin egen Youtube-kanal som har 621 000 prenumeranter och över 28 miljoner visningar. Föreläser om teknik och kreativitet. Jobbar med sajten Tested.com som testar olika produkter och uppfinningar.

Skitrobotarna i prydlig ordning. Foto: Steven Gregory

Jag är ute efter att få folk att skratta

Tandborstningsmaskinen var den första hon konstruerade. För ärligt talat – vem orkar borsta tänderna varenda kväll? Vore det inte skönare om det fanns en maskin som kunde göra det åt en? Jo, tänkte Simone och byggde just en sådan hemma i husbåten hon då bodde på i Stockholm. När den var klar filmade hon sig själv med mobilkameran. Hon lade upp videon i augusti 2015 på sin Youtube-kanal som efter det snabbt nådde över en halv miljoner prenumeranter.

Det dröjde inte länge förrän hon blev uppsnappad av den amerikanska techsajten Tested.com. Den grundades av Adam Savage, känd från Discovery-programmet ”Mythbusters”, som gick ut på att göra experiment och testa vedertagna men tveksamma teser.

– Jag har skapat mig ett jobb som perfekt passar min personlighet: jag gillar att bygga grejer, men inte åt andra, och jag gillar att bara göra en prototyp och sedan gå vidare till något annat. Jag skulle inte kunna jobba på något en längre tid, jag är inte professionell på det viset. Jag är mer ute efter att göra videor och få folk att skratta, säger hon.

Mellan 2012 och 2013 jobbade Simone Giertz som webbredaktör för Svenska Institutet i Stockholm. Nio till fem-jobbet passade henne inte, men hon försökte hålla ångan uppe och anpassa sig till rollen som heltidsarbetande normalperson.

– Men efter ett tag kände jag att i stället för att klämma in mig själv i den där mallen borde jag söka mig till en plats som passade mig bättre. Ett ställe där jag får vara stökig, kreativ och se till att saker händer.

”Teknik är alltid så jäkla allvarligt men jag tycker att det inte behöver vara det”, säger Simone Giertz. Foto: Steven Gregory

Det stämmer ju inte att jag bara är en förebild för unga kvinnor

Hon har alltid haft lätt för att lära, och har en tendens att bli besatt av de ämnen som intresserar henne. Hon åkte till exempel till Kina som utbytesstudent när hon var 16 år och lärde sig flytande mandarin. När hon gick ut gymnasiet två år senare kom hon på att hon ville ”bygga saker” och påbörjade en utbildning i teknisk fysik på KTH, men hoppade av eftersom utbildningen gick så långsamt.

I sann entreprenörsanda insåg hon att det bästa vore att lära sig hands-on och skaffade sig därför som 23-åring en praktikplats på ett it-företag i San Francisco. Där konstruerade hon en liten, liten elektronisk ukulele och drabbades samtidigt av en stor insikt.

– Teknik är alltid så jäkla allvarligt men jag tycker att det inte behöver vara det. Och jag fick mycket mer positiv uppmärksamhet för de roliga, lite onödiga grejerna jag gjorde än för de seriösa.

Tre år senare är Simone Giertz alltså drottningen av usla robotar. När hon tänker på hur hon i början tvekade och irrade runt kring vad hon verkligen ville göra blir hon frustrerad.

– Jag visste att jag ville lära mig om teknik, att bygga saker. Men jag tänkte samtidigt att jag inte skulle kunna vara bra på det. Så dumt av mig. Men jag hade aldrig sett någon kvinna göra det jag ville göra. Inte förrän jag hörde programmeraren Ellen Sundh föreläsa om hårdvaruhackande kom jag på att det inte finns någon anledning till att jag inte skulle kunna vara bra på att programmera. Det krävdes att jag såg en tjej göra det.

Idag är det istället hon själv som är föremål för den typen av idoliserande. Hon får mejl från människor som berömmer henne för att hon är en förebild för andra kvinnor. Hennes känslor kring det är blandade.

– Det stämmer ju inte att jag bara är en förebild för unga kvinnor, eftersom 90 procent av min publik är män. Jag blir lite provocerad över att så fort en tjej gör något bra så tänker man ”hon är en bra förebild för tjejer”. Det är minst lika viktigt för killar att ha kvinnliga förebilder.

Robotarna byggs hemma i tvåvåningslägenheten i San Francisco, vars övervåning är utrustad med en uppfinnarhörna. Pussy grabs back-maskinen, som hänger på boken bakom henne, skapade hon samma kväll som Trumps "grab them by the pussy"-citat läckte. Foto: Steven Gregory

Men liksom Ellen Sundh genom sin blotta tillvaro förändrade något hos Simone Giertz går det inte att sticka under stol med hennes egen betydelse just för kvinnor. Hon har fått mejl från tjejer som börjat tekniska utbildningar tack vare henne. En pappa hörde av sig och tackade Simone för att hans dotter fått högsta betyg i fysik.

– När någon berättar för mig att jag inspirerat dem till att söka en teknikutbildning kan jag känna mig som världens största bluff. Jag hoppade ju av min egen utbildning. Men att jag kan inspirera barn går ändå rakt in i hjärtat. Sedan är mina videor inte alls särskilt barnvänliga, det är alldeles för mycket snoppskämt i dem…

Släkt med LM Ericsson Uppfinnarpåbrå: Simone är släkt i rakt nedstigande led med Lars Magnus Ericsson, grundare av Ericsson. Uppfinnaren var Simones mammas farfars morfar.​ Gästspel: 1. Har medverkat i ett avsnitt av kinesiska komediserien ”Restaurang Glada hummern” som Catherine, en kanadensiska som är gift med en kines. Hon beskriver upplevelsen som ”en tågolycka” och ”den värsta dagen i mitt liv”. 2. Var i två år reporter för kampsportsidan MMA-nytt. Drömmer om: ”Att bygga, och bo på, en undervattensbåt.” Simones första egna boende var en husbåt nedanför Skeppsholmen.

Hon har tvingats bli försiktigare kring hur hon presenterar och skojar om robotarna i sina filmer, för att undvika sexkommentarer. Ändå kommer de. Någon föreslår alternativa användningsområden: ”Du borde göra om den där till en sexleksak!” och någon annan ber henne ta av den overall hon alltid bär i filmerna. När jag frågar henne om Kickstarter-projektet där några lustigkurrar försöker skaka fram pengar åt henne för att hon ska bygga en sexrobot blir hon förvånad och tar fram telefonen. Det har hon inte hört talas om. Hon letar snabbt upp annonsen.

– Eeeeeh? Vaaaa? Och mitt efternamn är felstavat dessutom.

Hon himlar med ögonen och berättar att folk ständigt tolkar in ”vad som helst” i hennes videor. Hon lägger undan telefonen.

– Vad jag än gör så är det alltid några som får det till att anledningen är en underliggande sexuell frustration. Jag har fått seriösa uppmaningar om att jag borde bygga en ”pojkvänsrobot” till mig själv, vilket låter som det deppigaste jag kan tänka mig.

I stort sett har hon varit skonad från troll och påhopp. Med undantag för när hon byggde en ”Pussy grabs back”-robot som en snabb kommentar på president Donald Trumps famösa uttalande ”Grab them by the pussy”. En enkel råttfälla med en kupad hand att knyta runt midjan och använda i självförsvar.

”Du är en efterbliven kulturmarxist”, ”Massproducera dem i Sverige istället”, ”En runkmaskin hade varit mer intressant”, och så vidare.

– Folk tyckte att jag inte skulle lägga mig i, jag är ju inte en amerikan och sådana saker. Men för mig är det den viktigaste roboten jag byggt.

Hon fick också stöd i sociala medier. På Reddit skriver någon ”Skulle lagt min röst på Simone istället” medan en annan friar till henne. På Facebook, där videon har över en halv miljon visningar, är de flesta av de 1700 kommentarerna positiva, även om en oproportionerligt stor andel handlar om varifrån Simone fått tag i något som uppenbart är en sexleksak med så kort varsel.

Simone Giertz med en lagom stark kopp kaffe. Foto: Steven Gregory

Slutresultatet är mer än maskinen själv

Kaffet är nu upphällt i muggar med solsystemet på. Det är inte för starkt och den nya kaffemaskinen får godkänt. Fönstret står på glänt. Trots att vi är mitt i San Francisco är det alldeles tyst på gatan. Simone berättar att hon är den enda som väsnas, när hon sågar, spikar eller bygger ute på gården. Men grannarna har överseende, vissa har till och med bekänt att de är fans och tycker att det är exotiskt när hon drar igång motorsågen.

– ”Hemma” är ett svårt begrepp för mig. Stockholm kommer alltid att vara mitt hem, min familj är där. Men det är mer logiskt att jag ska bo här. San Francisco är jävligt knasigt, här känner mig jag inte som en enhörning som jag gör i Stockholm.

Hennes ambition är att bygga en ny robot i månaden. Övrig tid testar hon saker på Tested, samt håller föredrag och tänker ut fler robotar.

– Det är inte riktigt så att jag bestämmer vad jag ska bygga, mer att jag blir så peppad på en idé att jag inte har något val. Jag kan bara göra något om jag går upp i det helt.

Den senaste maskinen hon skapat är en nagellacksmaskin, enligt samma grundidé som tandborstroboten: det är för tråkigt att måla på egen hand. Som många andra av hennes maskiner har roboten en bit kvar till fulländning – den målar visserligen med lackborsten i hand men penslar hela fingertopparna. Hennes verktygsbord har fortfarande fläckar från testandet.

– Den är usel, utbrister hon glatt.

Men det betyder inte att hon kommer att förbättra den eller konstruera om den på något sätt.

– Slutresultatet är mer än maskinen själv, det är ju videon också. Det är allt sammanlagt. Men nu är den klar, den är gjord, videon är ute. Jag kommer inte att göra något mer med den.

Har du byggt en perfekt maskin någon gång?

– Nej.

Hon tystnar en stund och tillägger, stolt som en mor:

– Men de är ju perfekta på sina egna sätt. Allihop.

Caroline Hainer är frilansskribent och pendlar mellan Stockholm och Los Angeles.

Simone Giertz om astronautdrömmen