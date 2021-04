Alkoholrelaterad cancer tar mer än 1 500 liv per år

Att tobaksrökning kan ge cancer är välkänt. Likaså att för mycket solande och dåliga kostvanor spelar roll för att utveckla en tumör. Men alkoholens betydelse har inte varit lika känd trots att den orsakade över 1 500 dödsfall i cancer under 2019. Rökningen tog knappt 6 000 liv samma år.

Siffrorna kommer från IHME – Institute for Health Metrics and Evaluation – ett oberoende forskningsinstitut vid universitetet i Washington som samlar in data och gör analyser av globala hälsoförhållanden. Även i en tidigare svensk rapport från IHE – Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi – uppskattades att nästan 1 300 insjuknar i cancer till följd av alkoholkonsumtion varje år.