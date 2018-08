Ofta får jag frågan: Varför är det så många vinannonser i tidningarna? Det korta svaret är att många producenter vill öka sin försäljning på dessa viner just nu. Det längre svaret visar en baksida av Systembolagets monopol som är problematisk. Det handlar om att skapa en konstlad efterfrågan på viner från beställningssortimentet.

Mest tydligt märks detta på alla nyhetsbrev med vintips. Själv får jag de flesta av dessa mejl. Upp till åtta gånger om dagen landar ett erbjudande om att beställa vin i min dator. I reklamtexten antyds att just detta vin (för mig okänt) är det absolut bästa och mest prisvärda jag kan köpa idag. För att locka mig extra (och dessutom få upp volymerna) får jag en trälåda på köpet vid beställning av tre buteljer.

Uppenbarligen funkar detta eftersom utskicken fortsätter med oförminskad kraft. Hade vi haft en alkoholmarknad utan detaljhandelsmonopol (som i nästan alla andra länder) vore det omöjligt. Som monopol måste nämligen Systembolaget låta alla importörer få en någorlunda rättvis del av de trettio miljarder kronor som omsätts varje år. Ingen ska diskrimineras – ingen ska gynnas.

Förr var det enkelt att tjäna pengar för de flesta leverantörer. Idag är det en kamp för överlevnad hos många av dem.

Jag, liksom de flesta andra, har inga problem med Systembolagets monopol när det gäller butiker, service och personal. Deras opinionsindex säger att 76 procent av svenska folket vill behålla Systembolagets monopol (eller ensamrätt som de föredrar att kalla det). Det jag tror på. Men det säger inget om hur nöjda leverantörerna är. Problemet med Systembolaget finns nämligen på inköpssidan.

Förr var det enkelt att tjäna pengar för de flesta leverantörer. Idag är det en kamp för överlevnad hos många av dem – framför allt för deras enskilda viner. Det handlar om Systembolagets system. För att kunna sälja vin till Systembolaget måsta alla nämligen anpassa sig till ett gigantiskt inköps- och försäljningssystem.

All denna annonsering och alla dessa vintips är frukten av Systembolagets vällovliga försök att få större omväxling i sortimentet på hyllorna. Finns ett stort konsumentintresse för ett speciellt vin i beställningssortimentet ska den produkten kunna komma in på hyllan i utvalda butiker. Men kommer ett vin in, så måste ett annat vin ut. Förstås. Ingen leverantör ska känna sig säker.

Detta Systembolagets sortimentssystem lockar hela branschen att överlista algoritmerna. Ett sätt att komma in är att under en kort period skapa en konstlad efterfrågan på ett vin så att volymen går över gränsen för hyllplacering. På plats i några butiker räknar leverantörerna med att vinet ska få vingar och tjäna rejäla pengar. Naturligtvis blir de flesta viner därefter. I klartext: lättklunkade sötfruktiga viner med mjuk bärighet och lite örtkryddighet. Alla leverantörer till Systembolaget som vill överleva måste anpassa sig. Många av dem lägger miljoner varje år för att på detta sätt kampanja in viner på Systembolagets hyllor.

Jag som vinskribent får nu leva med alla dessa likriktade viner som dyker upp. Du som konsument får stå ut med reklamen – och alla viner som smakar likadant. Importörerna tvingas gilla läget – men tycker att allt detta egentligen är både tokigt och dyrt.

Systembolaget håller säkert med och vill göra om hela systemet. Men monopolet gör det svårt. Kanske omöjligt.