Vid fyra på fredagseftermiddagen fäller jag ihop datorn hemma och hoppas på muskelminnet. Om jag låtsas lämna ett kontor kanske fredagsviben kommer tydligare. Det funkar. Helgkänslan sprider sig lika snabbt som den mängd tryffelolja jag en timme senare häller i oxfilépastan. Om det inte vore för covid-19 hade jag som vanligt mött vänner på Asian post office och beställt thaibasilikadrinken toppad med kokosgrädde, mellanlandat på Nosh and chow som spelar en perfekt blandning av klubb- och loungemusik för att sedan landa på Spy bar. Längre än så orkar jag inte gå med klackar. Och där hade jag varit, mitt på dansgolvet, till stängning. Eller tills hungern slagit till. Då hade jag tvingat med min pojkvän till McDonald’s för att nattäta nuggets.

Men jag är långt ifrån Stureplan, jag är i vår lägenhet i Enskede och gråter i ena hörnet av soffan till When they see us på Netflix. Philip och jag har varit ihop så pass länge att han kan reglerna: inte kolla eller klappa på mig utan bara låta mig vara i min bubbla. Så vi sitter där, i varsitt soffhörn, och gråter oss igenom avsnittet tills vi somnar vid ettiden.