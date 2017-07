Alice Cooper rockade på Grönan

Alice Cooper skräckrockade för de svenska fansen. Arkivbild. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

En turné utan ett stopp i Sverige verkar inte vara något för Alice Cooper.

I onsdags uppträdde rockikonen på Liseberg och på torsdagen ställde han sig på Gröna Lunds scen för att riva av klassiker men också nytt material.

Cooper är just nu aktuell med plattan "Paranormal" som släpps i morgon den 28 juli. Några av artistens största hits är "School's out", "No more Mr. nice guy" och "Poison".

Alice Cooper spelade i Sverige förra året med bandet Hollywood Vampires. Innan dess har han mött de svenska fansen som soloartist 2015, 2011 och 1975.