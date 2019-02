Manusförfattaren Anders Tempelman om hur musik gått från att vara en egensinnig konstform till att bli en strömlinjeformad konsumtionsvara.

Min musiksmak dog när strömmad musik tog över. Jag som byggt stora delar av min identitet på en djup kärlek till band och artister som slagit an någonting inom mig. Musik som berättade för världen vem jag var och, kanske viktigaste av allt, vem jag ville vara.

Som liten åkte jag in till stan och köpte vinylskivor som var dyra, ganska otympliga, ambitiöst formgivna, medvetet gjorda för att rymmas på just två sidor och med läsbara låttexter. När CD:n tog över krympte formatet och den största fördelen var att man slapp vända på skivan för att höra hela. Men jag fick fortfarande en visuell och fysisk relation till musiken jag köpte. Numera är både vinyl och CD:s bortglömda i flyttlådor på vinden och jag sörjer inte det. När Spotify nyligen skickade ut en låtlista över vad jag lyssnat på under året var det lite som att få en dödsattest. Jag insåg att jag gör allt färre aktiva val numera. Jag minns knappt några artister och kan knappt svara på frågan om vad jag har för musiksmak. (En fråga som ändå ingen ställer längre, så det spelar mindre roll.) Kanske är utbudet övermäktigt, kanske har jag blivit äldre och latare eller så har musiken förvandlats? Från en egensinnig konstform med integritet till en strömlinjeformad konsumtionsvara där algoritmer serverar oss lättsmält musik som man kan humma och nicka huvudet i takt till. Något som mest ska fungera som bakgrundsljud när vi skrapar bottenfärg på båten eller sorterar strumpor. Det finns bolag och "artister" som inte gör någonting annat än att fundera över hur man gör en låt som får maximalt med lyssningar. Förhoppningsvis en verksamhet som kan tas över av AI inom en snar framtid, så slipper vi skapa en generation med desillusionerade musiker. Man kan ju föreställa sig hur Led Zeppelin skulle reagerat på ordern: "Strunta i introt och korta versen killar, all data visar att folk vill ha refrängen inom 20 sekunder."

Det som verkligen styr det här algoritmtänkandet är drömmen om att hitta en formel för vad folk vill ha. En helig Graal för alla företag, i synnerhet för de som sysslar med sånt som har artistiska element i sig. Att på förhand få veta att filmen, tv-serien, låten, glassen eller tapetmönstret kommer att bli en succé. En längtan efter förutsägbara konsumenter. Så jag har påbörjat en revolt i det tysta. För att bevisa både för mig själv och Spotify att människan är en komplex och förändringsbenägen varelse. Innan jag går och lägger mig på kvällen slår jag på Ingmar Nordströms Saxparty Vol 1-86. Med avstängt ljud givetvis. Responsen dagen efter är omedelbar, med rekommendationer till Lasse Stefanz och Vikingarna. Då kontrar jag listigt med att spela Slayer och Rachmaninov hela dagen. Vi får väl se vem som överlistar vem säger jag nöjt till mig själv och ser fram emot den härdsmälta mina schizofrena musikval ska åstadkomma. Jag vill lära dem att man inte bara kan stirra i backspegeln och tro att det är facit för hur man ska ta sig framåt.

Nackdelen med den här revolten är att jag aldrig törs lyssna på något som jag faktiskt tycker om längre. Men det är väl smällar man får ta?