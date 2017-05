Algblomningen här för att stanna

Algblomning inträffar när växtplankton, mikroskopiskt små alger, massförökas i hav, sjöar och andra vattensamlingar.

Vid algblomning blir vattnet grumligt eller färgat, ibland bildas tydliga ansamlingar på ytan.

I grunden är algblomning en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men de senaste decennierna har exempelvis övergödning, utsläpp och utfiskning lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren.

Flera olika typer av växtplankton kan blomma, till gruppen räknas oftast även cyanobakterierna (blågrönalger), som liknar alger både till uppbyggnad och till sättet att föröka sig.

All algblomning är inte giftig. Men bland annat vissa cyanobakterier är giftiga och kan vara farliga för till exempel hundar. Hos människor kan de giftiga algblomningarna leda till exempelvis huvudvärk och illamående.

Källor: Naturvårdsverket, Informationscentralen för egentliga Östersjön och NE