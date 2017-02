Alexandra Rapaport. Foto: Emma-Sofia Olsson

Vad betyder ditt judiska efternamn Rapaport?

– Först trodde man att det kom från rabbinen från hamnstaden Port. Men nu vet vi att det betyder korp, för vi har ett släktvapen där det finns en korp med. Det är lite coolt. Jag tycker om humorn inom det judiska, att skoja om det man inte får skoja om. Det är familjärt och klockrent.

I SVT-serien ”Vem tror du att du är” fick du veta att din pappas far Ignacy avrättades och din gammelfarfar Simcha och gammelfarmor Sara blev deporterade till ett koncentrationsläger i Belżec.

– Min pappa var ett par dygn i ett arbetsläger, men lyckades fly från Polen med hjälp av sin bror. Med falska identitetshandlingar, som han köpte som 17-åring, kom han via Norge till Sverige. Jag har bara fått veta att några klarade sig, en solskenshistoria. Så det blev en chock när jag var med i programmet och insåg att alla de, som pappa var uppvuxen med, inom ett par år var utplånade.

Hur var det att se journalfilmer om Förintelsen i skolan som liten?

– Det gjorde så ont i mig för pappa är den finaste människan på jorden för mig och att veta att han och hans familj levt under det här hotet, och de flesta inte klarade sig, är horribelt. Jag funderar mer och mer på rasism, att det blåser kalla och snåla vindar i världen i dag och att rädslan leder oss fel.

Du gör succé i rollen som Sonja Ek – ”den vanliga kvinnan” som plötsligt dras in i en kriminell värld i dramaserien ”Gåsmamman”. Är din rollfigur svår att skaka av sig?

– Jag sätter en ära att inte ta med henne hem, att vara professionell och släppa rollen. Jag vill ha ett normalt fungerande liv utanför inspelningen. Det blir en tredje säsong och vi börjar spela in åtta avsnitt i mitten av februari.

Säsong 2 av ”Gåsmamman” visas på Kanal 5 torsdagar kl 21.00. Serien finns tillgänglig för streaming hos C More. Tredje säsongen ska snart börja spelas in och visas i höst på C More och nästa vår på Kanal 5.

3 av mina bästa roller

Foto: Johan Paulin/Kanal 5

Sonja i ”Gåsmamman”

”Eftersom jag gått in som medproducent är den en milstolpe som förändrat min syn på yrket, hur man jobbar fram tv.”

Foto: Markus Gårder

Katla i ”Marodörer” på Dramaten

”En roll som jag inte visste fanns inom mig. Men det visste tydligen Hannes Meidal och Jens Ohlin som skrev pjäsen. Hon var ingen power lady direkt.”

Foto: Claus Gertsen/TT

Elektra i ”Elektra” på Uppsala Stadsteater

”Det var mitt genombrott på scen och jag tyckte ämnet var, och fortfarande är, så aktuellt. Hedersvåld och klantänk.”