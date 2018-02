Efter en strålande tredjerunda ligger Alex Norén på en delad 18:e plats inför avslutningen av PGA-golfen i Phoenix, USA.

Norén har stadigt spelat bättre under tävlingen, som avslutas på söndagen. Efter en inledande runda på par slutade han på tre under par på andra rundan – och hela sex under par på tredje, med sex birdies. Han ligger fem slag efter ledaren Rickie Fowler.