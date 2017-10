Åldern inget hinder för att sadla om sent i arbetslivet

Medan svenskarna blir allt äldre, försöker statsmakterna trumma in budskapet att fler behöver jobba längre än till 65. Men som många upptäckt är stigande ålder inte alltid en fördel i karriären. Sedan lagen mot åldersdiskriminering i arbetslivet infördes 2009, har över 2 200 sådana anmälningar kommit in till Diskrimineringsombudsmannen DO.