Under hösten och vintern 1968 blev soulsångaren Marvin Gayes hjärtekrossande singel ”I heard it through the grapevine” skivbolaget Motowns dittills mest framgångsrika hit. Pingstpredikantsonen Marvin Pentz Gays äktenskap med skivbolagsbossen Berry Gordys syster Anna gjorde honom till bolagets självklara kronprins och han befann sig på sin karriärs dittillsvarande topp.