Disney-produktionen ”Aladdin” har varit otursförföljd sedan den återinvigdes i New York efter pandeminedstängningen. Nu har Broadway-föreställningen på nytt fått stänga ned efter att nya covid-19-fall upptäckts i ensemblen, skriver The Wrap.

”Aladdin” hade nypremiär på The New Amsterdam Theatre på tisdagen efter en ofrivillig 18 månader lång paus. Bara en dag senare fick man ställa in en föreställning på grund av covid-smitta.