Två manusförfattare till originalversionen av "Aladdin" har surnat till på Disney för att de inte fått ersättning för manuset till den nya versionen, som spelas in just nu, skriver Dark Horizons. Terry Rossio och Ted Elliot är erfarna manusförfattare och har även gjort bland annat "Pirates of the caribbean" och "The legend of Zorro". Rossio skriver på Twitter att den nya spelfilmen använder mycket av det animerade originalets manus.