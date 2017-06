Al Capones låt auktioneras ut

Al Capones låt säljs på auktion. Arkivbild. Foto: AP/TT

Chicago-gangstern Alphonse "Al" Capone var inte bara välkänd brottsling och fängelsekund – utan också låtskrivare. Nu säljs en av hans handskrivna texter vid en auktion i Cambridge, USA, rapporterar The Boston Globe.

Under sin tid som inlåst på Alcatraz under 30-talet medverkade Al Capone i fängelsebandet Rock Islanders. Han behärskade både banjo och mandola (en släkting till mandolinen). Låten som nu går under klubban bär titeln "Humoresque" och kritades ner av Capone under vistelsen på det ökända fängelset.

Auktionen – som äger rum under lördagen – säljer i övrigt flera andra saker som kopplas till kriminella. Bland annat Bonnie och Clydes arresteringsorder och maffiabossen "Lucky" Lucianos autograf.