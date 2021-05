Aktivister vill se tydligare kakor

Wien-baserade Noyb, som står för none of your business (det har inte du med att göra), anser att internet har svämmat över av företag som använder fuffensmetoder för att få folk att acceptera kakor (cookies) som sparar information om användarna. Alltifrån förvirrande färgkoder till medvetet bristfällig design gör det väldigt svårt för användare att bara säga "nej, tack, jag vill inte ha några kakor", enligt Noyb.

Gruppen tänker ge de berörda företagen en månad på sig att göra det enkelt och tydligt för användarna att säga ja eller nej till om de vill att deras aktivitet ska spåras och sparas. Om ett företag inte gör det kommer Noyb att anmäla dem för brott mot allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).