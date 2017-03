Aktivist riskerar fängelse för filmvisning

En filmvisning i Kuala Lumpur kan leda till att en aktivist fängslas. Arkivbild. Foto: Mark Baker/AP/TT

2013 visades dokumentären "No fire zone: The killing fields of Sri Lanka" för ett slutet sällskap i Kuala Lumpur. Enligt Amnesty hade den lankesiska ambassaden motsatt sig att filmen skulle visas och senare greps Hendry och två kollegor. De släpptes dagen därpå i brist på bevis, men efter att åklagaren i målet överklagat förklarades Hendry skyldig i slutet av februari i år till att ha brutit mot filmcensurlagen.

Anledningen är att filmen inte på förhand godkänts av Malaysias filmcensurmyndighet.

"No fire zone: The killing fields of Sri Lanka" handlar om brott som ska ha begåtts av lankesisk militär och den tamilska LTTE-gerillan (tamilska tigrarna) under slutskedet av inbördeskriget i Sri Lanka 2009.

Domen faller i slutet av mars, och döms Hendry riskerar hon tre års fängelse eller böter på 7 200 dollar motsvarande ungefär 65 000 kronor.