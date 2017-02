Aktiespararna kritiserar Lindsö: ”Anmärkningsvärt”

Ebba Lindsö. Foto: Tomas Oneborg

Kritiken växer mot PPM-förvaltaren Allra. I en serie artiklar har SvD avslöjat hur fondbolaget gett sparare sämre avkastning än index samtidigt som styrelsen fått höga arvoden. Pensionsmyndigheten har köpstoppat Allras fonder och ordförande Ebba Lindsö och ledamoten Thomas Bodström har lämnat bolaget.

Nu hörs fler kritiska röster.

– Vi välkomnar Pensionsmyndighetens beslut att köpstoppa Allras fyra PPM-fonder och beslutet att inleda en utredning. Samtidigt spär ju naturligtvis köpstoppet på den oro som många sparare känner för hela PPM-systemet, säger Joacim Olsson, vd på Aktiespararna.

Allras tidigare ordförande Ebba Lindsö har inte velat svara på SvD:s frågor om bolagets fondförvaltning. Det minsta spararna kan begära är att hon bemöter den oro som finns inför Allras affärer, enligt Aktiespararna.

– Det är anmärkningsvärt att Allras avgående ordförande Ebba Lindsö har valt att inte besvara SvD:s fullt rimliga frågeställningar kring kapitalmarknadsbolaget i Dubai. Pensionsspararna har rätt att veta om och hur deras pengar slussas till Dubai, säger Joacim Olsson och tillägger:

– När varken Allras vd Alexander Ernstberger eller fondverksamhetens chef Olle Marcusson vill svara är det naturligt att Ebba Lindsö går in, i stället för att hålla sig undan.

Turerna kring fondbolag som Allra och Falcon Funds kan komma att få konsekvenser långt utanför bolagen. Enligt fondbolaget Didner & Gerge, konkurrent till Allra, kan det spilla över på hela PPM-systemet.

– Allra är en av flera aktörer med affärsidén att sälja någonting alldeles för dyrt till folk som inte förstår vad de köper. Det är ingen trevlig affärsidé, säger Henrik Didner, styrelseordförande på Didner & Gerge, och fortsätter:

– Det är klart att förtroendet minskar för ett system när sådana aktörer tillåts verka. Det finns en risk att hela PPM-systemet måste göras om radikalt för att bli av med avgiftsskojarna.

Henrik Didner menar att PPM-förvaltare och personerna i bolagen måste granskas hårdare, och att det inte borde vara tillåtet för bolagen att vara registrerade i andra länder utanför Sverige.

– När det handlar om just löntagarnas obligatoriska pensionspengar så skulle man kunna ställa högre krav än på fondbolag i allmänhet.

Ribban måste också höjas för vilka bolag som tillåts förvalta PPM-fonder, säger Henrik Didner.

– Det är för lätt att komma in i systemet. Ett annat sätt att undvika avgiftsskojare är att bolagen måste vara verksamma och kvalificeras under ett par år innan de släpps in i PPM-systemet.

Ebba Lindsö är ordförande i Sjätte AP-fonden, vilket gör situationen mer känslig enligt Aktiespararnas Joacim Olsson.

– Som ordförande i Sjätte AP-fonden sitter Ebba Lindsö på en av de viktigaste förtroendeposterna i det svenska pensionssystemet, säger Joacim Olsson på Aktiespararna.

Spararnas förtroende för Pensionsmyndighetens fondtorg stod på agendan inför Pensionsgruppens möte på torsdagen. Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson, som sitter i Pensionsgruppen, skriver i ett mejl till SvD att reglerna för premiepensionssystemet måste stramas åt.

”Vi har det senaste året sett hur flera oseriösa aktörer har kunnat agera i PPM-systemet. Det är uppenbart att reglerna behöver ändras så att Pensionsmyndigheten kan ställa högre krav på företag som är på fondtorget när det gäller exempelvis ägarstruktur och vilka samarbetspartners man har. Oseriösa aktörer ska bort”, skriver Mats Persson och tillägger:

”För att upprätthålla förtroendet för pensionssystemet bör det inte vara möjligt att sitta i styrelsen för en statlig AP-fond och samtidigt sitta i styrelsen för privata bolag som är med i PPM”.