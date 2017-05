Vad döljer du för mig?

Betyg: 5 av 6

Kärleksrelationen och bedrägeriet, intimiteten och ofriheten: det är några av de äldsta och kanske vanligaste av alla de ämnen som behandlas inom litteraturen genom seklen. Hur mycket av uppvaktningen består av blå dunster? Och hur mycket sanning tål egentligt det till synes så solida äktenskapet? Är lögnen mellan två älskande alltid förkastlig, är fantasier en subtil form av otrohet, och har Shakespeare rätt när han i ”Mycket väsen för ingenting” uppmanar damerna att hålla upp med sitt suckande eftersom ”Men were deceivers ever, One foot in sea and one on shore, To one thing constant never”?

Förälskelsefasen kan liknas vid ett spel i en gemensamt skapad virtuell verklighet. Den älskande deltar genom en avatar försedd med en hel katalog av attraktiva egenskaper som den älskade nådigt väljer – eller också inte – att bekräfta. Även den älskade är förstås i stor utsträckning en projicering av önsketänkande. Men med tiden får fiktionen ofta svårt att stå emot friktionen i vardagen, varför innerligheten i den ömsesidiga bekräftelsen riskerar att avmattas. Gradvis kan då sökandet efter alternativa värmekällor föranleda hemlighetsmakeri i olika former. Och lögner.

Det vill säga: lögner och hemligheter av en annan sort, relationsundergrävande om de kommer fram i ljuset, söndrande. När en skara trivsamt medelålders italienare, sådär lagom representativa för en någorlunda välbeställd medelklass, i den prisbelönade filmen ”Vad döljer du för mig?” samlas till parmiddag och beslutar sig för att leka en lek som går ut på att uppdaga oanade sanningar inför hela församlingen, innebär det ett vågspel. Alla lägger de, mer eller mindre motvilligt, sina mobiltelefoner på bordet. Alla inkommande samtal skall föras via högtalare, alla meddelanden skall läsas upp högt. Vem har då vad att dölja?

Någons förälder hör av sig, någon på någons arbetsplats vill ha besked om någonting. Allting tycks rätt oskyldigt, men snart nog blir det mer närgånget: den vackra värdinnan ska fixa sina bröst, hennes huslige make har börjat gå i terapi trots en initial motvilja, och hur dessa saker avspeglar tillståndet i deras äktenskap kommer snart att framgå, liksom deras olika sätt att relatera till en tonårsdotter som med rask fart är på väg ut i ett sexliv. En av gästerna ber att få byta telefon med sin vän (frånskild och på grund av ett sent återbud utan dejt för kvällen) eftersom han vet att hans älskarinna kommer att skicka över en svårförklarlig selfie inom någon timme, men detta tilltag gör bara det hela ännu mer komplicerat, som det ska visa sig.

Och ganska snart sitter de där alla med smärtsamt nyöppnade ögon, nakna inför varandra. Många tidigt planterade oklarheter får nu sin förklaring, som till exempel varför den spända och hårt vindrickande gästen tog av sig sina trosor innan hon gick hemifrån och vad hennes drickande har inneburit för mannen, han som ville byta bort sin telefon. Och så vidare. Varje äktenskap och varje vänskap är skakad i grunden, vad som kommer att bestå är ytterst osäkert. Vi har dels diverse svek och förtiganden, dels harmen över att anses ovärdig ett förtroende. Varför har X inte berättat det ena eller andra för Y eller Z? Är vi inte vänner? Vad är vänskap?

Naturligtvis innebär ett upplägg som detta en sannolikhetsproblematik – hur troligt är det egentligen att alla dessa människor ringer och sms:ar om så väldigt intima saker under en och samma middag? Men filmen hanterar detta ytterst elegant på ett sätt som jag på inga villkor kan avslöja. Jag kan bara uppmana alla er som lockas av vuxenfilm att faktiskt gå iväg och se detta lilla vardagsunder av finess och insikt.