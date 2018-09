Fyra adlade aktriser samlas regelbundet i ett ståtligt hus på den engelska landsbygden för att dricka te och konversera. I "Nothing like a dame" bryter sig Roger Michell in med kamera och förevigar samtalet.

Så här sitter de – Judi Dench, Maggie Smith, Eileen Atkins och Joan Plowright – i ett inbjudande samtal, med låg tröskel och högt i tak. Det är brittisk wit i bästa bemärkelse. Trots att Englands finaste skådespelarklunga är i åldern 80–90 år syns få skråmor, absolut ingen prydhet och intellektet är klarare än hos de flesta – inte minst Smith med sin slagfärdighet och Dench med klarhet och starkt textminne.