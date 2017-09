”Linje om virtuell våldtäkt kan bli ett genombrott”

Charlotte Nordström och Caroline Engvall skriver att straffen för sexövergrepp mot barn över nätet inte ligger i nivå med offrens utsatthet. Foto: Claudio Bresciani/TT, Privat

Idag väcks åtal i ett ärende där en nu 41-årig man från Sverige misstänks ha utsatt minst 27 barn i andra delar av världen för sexualbrott via nätet. Svensk polis har tillsammans med utländska kolleger, bland annat i USA, Kanada och Skottland, lyckats identifiera 19 barn. Som alltid finns det ett stort mörkertal, eftersom barn som utsätts för sexualbrott på nätet sällan vill berätta om det de har varit med om på grund av skam.

Dagens åtal vid Uppsala tingsrätt rör bland annat grov våldtäkt mot barn – trots att övergreppen skett via nätet. Det blir extra juridiskt intressant eftersom gärningsmannen och barnen aldrig har haft fysisk kontakt.

Åklagare har tidigare försökt få en gärningsman som förgripit sig på barn via nätet dömd för våldtäkt mot barn, men inte lyckats. Attunda tingsrätt skrev i en dom från våren 2016 att man inte ansåg kränkningen så allvarlig att den skulle likställas med samlag på grund av att barnet använt egna fingrar eller egna valda föremål att penetrera sig med. Rubriceringen blev då sexuellt övergrepp mot barn, ett brott med lägre dignitet än våldtäkt mot barn. Resonemanget är anmärkningsvärt, eftersom man också kan vända på det: det kan vara ännu mer kränkande att behöva utföra dessa handlingar på sig själv eller på ett annat barn.

Döms den 41-årige mannen för grov våldtäkt mot barn eller våldtäkt mot barn, kan straffet alltså bli mycket högre än om övergreppen han filmat enbart skulle räknas som utnyttjande av barn för sexuell posering.

Idag ligger nämligen inte straffen i nivå med offrens utsatthet. De brottsrubriceringar som kan komma i fråga för övergrepp på nätet är till exempel utnyttjande av barn för sexuell posering, olaga hot, förtal och sexuellt ofredande.

I januari 2018 kommer den nya lagen olaga integritetsintrång. På grund av att det finns böter i straffskalan på alla dessa brott hamnar de ofta långt ner i polisens prioriteringshögar och utredningarna riskerar att ta lång tid – samtidigt som förövarna går fria. När vi samtidigt läser om hur polisen prioriterar ner våldtäktsärenden till förmån för de många morden och skjutningarna kan vi bara ana hur långt ner dessa typer av nätrelaterade brott mot barn hamnar på prioskalan.

Men om tingsrätten går på åklagarens linje kommer vi att kunna börja prata om virtuell våldtäkt, eller våldtäkt via nätet, som ett begrepp – speciellt eftersom en ny unik studie från Barnafrid och Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att barns psykiska hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp via nätet som övergrepp utanför nätet. Det beror på många olika faktorer, bland annat skam, att det utsatta barnet tycker att allt är hens eget fel. De skäms för att de blev lurade, för att ha tagit bilder eller visat sin kropp i webbkameran, för att de därmed har svikit sin familj. Hoten förövarna utsätter barnen för spelar också in i den psykiska ohälsan, men också rädslan för vem förövaren är och vilka som kan ha sett eller komma att se bilderna eller filmerna.

Men den absolut viktigaste ingrediensen i varför barn som utsätts för sexualbrott på nätet mår dåligt är oändligheten i övergreppen – att bilderna och filmerna riskerar att finnas kvar för resten av deras liv.

Nu väntar en utmaning för hela rättsväsendet att börja se dessa brott via nätet som likvärdiga med de som sker off line. Förövarna har med nätet som verktyg enkel tillgång till hur många barn som helst – var som helst i hela världen. Det gäller allas våra barn, som ofta inte berättar om det de har varit med om. Anmälningsbenägenheten är låg, just på grund av skuld- och skamproblematiken, och när polisen väl kan börja utreda en misstänkt krävs snabba och kunniga resurser eftersom utredningarna ofta sväller. Polisen går redan idag på knäna och skulle behöva betydligt fler utredare med utbildning om hur man handlägger internetrelaterade ärenden, speciellt de som rör barn. Utsatta barn kan inte vänta i flera år för att få ett avslut och upprättelse.

Ändringarna i reglerna för datalagring hos mobiloperatörer försvårar också polisens arbete att kunna hitta förövarna. Ett ställningstagande från Europadomstolen visar att man inte har förstått hur avgörande uppgifterna är för att bedriva utredningar och nå framgång. Hittar man inte ett IP-nummer hittar man heller sällan förövaren, eftersom den personen oftast inte har agerat på nätet under sitt rätta namn.

Men tack vare modiga åklagare, som gårdagens åtal visar prov på, har tingsrätten möjlighet att utdöma ett strängare straff för den kränkning mannen utsatt barn över hela världen för. Om tingsrätten i det här ärendet går på åklagarens linje och dömer för våldtäkt kan också skadestånden höjas till en betydligt högre nivå, vilket borde vara naturligt med hänsyn till att barnen far lika illa som vid ett brott utanför nätet.

Med de brottsrubriceringar som åklagaren nu har satt får också utredningarna av dessa brott högre status och kan prioriteras högre hos polisen. Med möjligheten att frihetsberöva i högre grad, går också utredningarna fortare.

Sexualbrottskommitténs betänkande kom 2016. Den föreslår att sexualbrott begångna via nätet ska likställas med dem utanför. Man föreslår även att den här typen av brott ska utredas på regional och inte på lokal nivå inom polismyndigheten för att centralisera kunskapen, vilket är bra. Man talar även om behov av bättre utbildning inom hela rättsväsendet just i dessa frågor, så också på juristutbildningen.

Alla dessa förslag applåderas, men det får inte dröja innan förslagen genomförs.

Rättegången mot den 41-årige svenske mannen är viktig för att sätta ljus på de grova övergrepp som sker mot barn på nätet, men också för att sätta frågan om straff i fokus. Detta för att vi i framtiden ska kunna ge de barn som utsätts för brott online den förståelse, stöd och upprättelse de förtjänar. De barn som utsätts för grova sexualbrott via nätet förtjänar att gärningspersonerna får det straff som ligger i nivå med kränkningen barnet har fått utstå.

Låt oss även hoppas att en ny lagstiftning och utbildning i alla led kan ändra attityden till dessa brott.

Låt oss också hoppas att tingsrätten kommer att gå på åklagarens linje och kalla brotten för det de faktiskt är: våldtäkt.

Caroline Engvall

journalist och författare (bland annat till böckerna ”Virtuell våldtäkt” och ”Ärren vi bär”), specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet

Charlotte Nordström

advokat och barn-och ungdomsspecialist på Advokatbyrån Elisabeth Fritz

Caroline Engvall och Charlotte Nordström Foto: Privat

