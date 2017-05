Åklagare: Extremt svårt bevisa terrorfinansiering

Jan Tibbling, vice chefsåklagare på Finansmarknandskammaren på ekobrottsmyndigheten, menar att det är extremt svårt att fälla personer för terrorfinansiering. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Att frakta pengar utomlands är inte ett brott. För att kunna fälla någon för brottet terrorfinansiering måste en åklagare bevisa att pengarna har gått eller ska gå till terrorverksamhet.

– Det kan sammanfattas till extrema bevisproblem. Man kan nå samma resultat med alternativa metoder, som att till exempel fälla dem för skattebrott eller bokföringsbrott, säger vice chefsåklagare Jan Tibbling på EBM, och expert i internationella utredningar om terrorfinansiering.

I somras fälldes två män, födda 1986 och 1985, för grovt skattebrott och medhjälp till grovt skattebrott för att ha undanhållit miljoner från staten. Straffet blev fängelse i fem och ett halvt år respektive två och ett halvt år.

Annons X

Under utredningens gång misstänktes att pengarna gick till terrorfinansiering utomlands. De sista spåren efter pengarna är i Turkiet. Därefter är de försvunna och terrorfinansiering gick aldrig att bevisa.

Man går inte över ån för vatten. Man hanterar pengarna och man lagför personerna.

Svårigheterna med att fälla någon för terrorfinansiering är inte unikt för Sverige. Enligt Jan Tibbling är det ett internationellt problem och de fällande domarna är få. EBM satsar på att i stället nå fram till fällande domar för ekobrott.

– Man går inte över ån för vatten. Man hanterar pengarna och man lagför personerna, säger han.

Advokat Ola Salomonsson försvarade den äldre av de två männen. Vid rättegången vidrördes aldrig frågan om misstänkt terrorfinansiering. Men Ola Salomonsson förstår att det är generellt svårt för åklagare att bevisa terrorfinansiering.

– Jag ser hur jag i så fall skulle kunna attackera och slå sönder åklagarnas frågeställningar, alltså vart pengarna tar vägen. Det är delikata och svårutredda frågor, säger han.

Flera personer i utredningen om momsbedrägerier och skenbolag, där misstankar om terrorfinansiering ingick, är kända av Säkerhetspolisen. Enligt SR Ekot har de dömda männen och även bolagen kopplingar till jihadistmiljöer i Danmark.

Den äldre av de två männen, född 1985, har åtalats för förberedelse till mord. Åklagaren menade att han och två andra i september 2010 planerade att mörda konstnären Lars Vilks, en välkänd måltavla i jihadistkretsar, när denne befann sig i konsthallen Röda Sten i Göteborg.

Mannen friades från förberedelse till mord men fälldes för brott mot knivlagen. Straffet blev 50 dagsböter á 50 kronor.

Svårigheterna med att fälla någon för terrorfinansiering är ett internationellt problem och inte unikt för Sverige, enligt Jan Tibbling, vice chefsåklagare på EBM. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I utredningen om momsbedrägerier ingick även en i dag 21-årig man, som friades helt. Han greps på Arlanda i januari förra året när han återvände från Turkiet där han enligt egen uppgift suttit fängslad för att ha korsat gränsen till Syrien. Han är känd av Säpo som en terrorresenär.

Åklagaren misstänkte att det svenska bolaget han företrädde var en bulvan. Upplägget kallas för MTIC, vilket står för ”missing trader intra community” och möjliggör omfattande momsbedrägerier i gränsöverskridande handel med till exempel mobiltelefoner från ett annat EU-land och till Sverige.

Moms ska redovisas och betalas av köparen i Sverige, men i momsbedrägerier är köparen en bulvan som aldrig betalar in någon moms. Den riktiga köparen får mobiltelefonerna till ett underpris och kan sälja vidare dem billigare.

IS-återvändarens bolag, som handlade med datorer, programvara och ”kringutrustning”, uppgav till Skatteverket att det skulle omsätta 65 000 kronor på helårsbasis.

Men det blev mer än så. På två månader skedde det insättningar på totalt 28 miljoner kronor från två bolag. Pengarna försvann dock snabbt. I januari 2015 flyttades de via ett 20-tal transaktioner till Lettland och Turkiet. Han tog själv vägen via Turkiet in till Syrien för att ansluta sig till IS 2014.

Vid hemkomsten till Sverige i januari 2016 frihetsberövades han, men friades senare från alla misstankar om ekobrott. Den som sitter felaktigt frihetsberövad får ersättning av staten. I mars i år beslutade justitiekanslern (JK) att ge honom 21 000 kronor i ersättning. Han får även ersättning för advokatkostnader på 1 654 kronor.