Poängkungen: "Beter oss som superstjärnor"

Två lag från hockeyallsvenskan har chansen att nå SHL, men det är en lång väg i två eller tre steg: Så här ser de allsvenska lagens väg till ett eventuellt SHL-avancemang ut:

Allsvenska finalen: Ettan och tvåan i grundserien möts i en finalserie i bäst av fem matcher (spelas mellan 5 och 13 mars) där segraren går till direktkval mot jumbon i SHL (just nu Rögle). Förloraren har fortfarande chansen via playoff.

Slutspelsserien: Lag 3–8 spelar i slutspelsserien (avgörs 6–14 mars), en enkelserie över fem omgångar där segraren går vidare till ett playoffmöte mot förloraren i allsvenska finalen.

Playoff till direktkval: Allsvenska finalförloraren ställs mot segraren i slutspelsserien i bäst av tre matcher, vinnaren går till direktkval mot nästjumbon i SHL (just nu Leksand). Playoff spelas 16–20 mars.

Direktkval till SHL: Två matchserier i bäst av sju matcher där segrarna spelar i SHL nästa säsong. Hockeyallsvenska finalvinnaren ställs mot lag 14 i SHL och playoffvinnaren ställs mot lag 13. Direktkvalet spelas 22 mars–4 april.