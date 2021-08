AIK segrade – trots debutantens självmål

AIK fick en drömstart på matchen och tog ledningen redan efter tre minuter. Zachary Elbouzedi skickade in en hörna, som via en nickskarv nådde Sotirios Papagiannopolous. Efter en del möda kunde mittbacken till slut skicka in 1–0-målet bakom Johan Brattberg.

Efter det stängde båda lagen igen i vad som blev en tillknäppt första halvlek.