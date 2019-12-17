AIK lånar snabb ytterforward

AIK lånar snabb ytterforwardTTPublicerad 2019-12-17 12.32 Stäng AIK lånar ytterforwarden Jasir Asani från albanska Partizani i ett halvår. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1 Stäng AIK lånar ytterforwarden Jasir Asani från albanska Partizani i ett halvår. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1 AIK lånar ytterforwarden Jasir Asani från albanska Partizani i ett halvår. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TTAIK har skrivit låneavtal med albanska Partizani om den nordmakedonske ytterforwarden Jasir Asani, 24 år.