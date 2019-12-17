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AIK lånar snabb ytterforward

Under strecket
TT
Publicerad

AIK lånar ytterforwarden Jasir Asani från albanska Partizani i ett halvår. Arkivbild.

Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

AIK lånar ytterforwarden Jasir Asani från albanska Partizani i ett halvår. Arkivbild.

Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1
AIK lånar ytterforwarden Jasir Asani från albanska Partizani i ett halvår. Arkivbild.
AIK lånar ytterforwarden Jasir Asani från albanska Partizani i ett halvår. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

AIK har skrivit låneavtal med albanska Partizani om den nordmakedonske ytterforwarden Jasir Asani, 24 år.

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