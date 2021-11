I maj 1967 under ”Den stora proletära kulturrevolutionen” förflyttades Ai Weiweis far Ai Qing från den nyanlagda staden Shihezi ännu djupare in i Xinjiang. Närmare bestämt till en paramilitär produktionsenhet vid Gurbantüngüt-öknens rand. Den politiskt betingade förvisningen av familjen till nordvästra Kina hade då redan varat i ett decennium – Ai Weiweis hela liv. När nu förhållandena skulle bli än svårare återvände modern med Ai Weiweis lillebror till Peking.

”Jag höll tyst, sa varken hej då eller frågade om hon skulle komma tillbaka”, skriver den i dag 64-årige världsberömde konstnären, aktivisten och regimkritikern i sin självbiografi, vars titel ”1 000 years of joys and sorrows” citerar en av faderns dikter.