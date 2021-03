Aho fick fira oväntade inhoppet med seger

Trots elva raka matcher utan förlust under ordinarie tid och åtta raka vinster fick New York Islanders allt annat än en perfekt uppladdning mot New Jersey, men som ledde till att Sebastian Aho med bara minuters förvarning fick skrinna in på isen.

– Det var lite annorlunda. Jag värmde upp på isen som vanligt, som jag har gjort de senaste matcherna, och sedan åkte jag av och tog av mig utrustningen och precis när jag gjort det sade de att jag skulle spela, säger Aho på presskonferensen efter matchen.