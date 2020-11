Agnes Wold: Så gör du julafton coronasäker

Med 40 dagar till julafton ställer sig allt fler svenskar frågan om hur man ska tänka kring årets julfirande. Råden är tydliga: I år utgår den traditionella julen med hela släkten.

Det är nämligen den som är det stora problemet under rådande coronapandemi, säger Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, till SvD. Hon har under hela hösten fått frågor från hela Sverige om just årets julfirande.