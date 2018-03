När Agnes Lidbeck döper en roman till ”Förlåten” har man inte någon förväntan på en mjuk hand mot kinden, eller en varm blick av försoning. Om någon förlåter oss vår mänskliga dumhet, så är det inte just hon. Den hyllade debuten ”Finna sig” var en skoningslös dissekering av den kvinnoroll som patriarkatet placerar in flickebarn i så fort de nått puberteten. En roll de allra flesta sedan väljer att stanna i fram till döddagar. Det var en ovanlig gestaltning av könsmaktsordning i det att den var lika hård (och drastisk rolig) mot kvinnans medlöperi som mot mannens maktutövande. Lidbecks blick på allt det idiotiska en kvinna gör under sin livstid för att bli sedd, älskad, åtrådd, skyddad, den var nästan obehagligt avslöjande.

Nu kommer hennes andra roman och i den är det systerskapet som nagelfars. Ellen och Maria är medelålders och diametralt olika, de har kontakt men aldrig utan att varje konversation inleds med ömsesidig misstänksamhet, i utgångspunkten att den andra vill en något illa. De har en mamma på spanska solkusten och en pappa som ligger och dör i familjens skärgårdsnöje, ett sommarhus av det slag som bara kan ärvas i generation efter generation av smakfull borgerlighet. Pappan dör också raskt och förlåten är allt som alla de där generationerna lämnat efter sig.