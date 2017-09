Läs även Tantsnusk utlovas med 80-talssuccén på scen

This is it! After Dark

När föreställningen är över står det så mycket blommor på scenen att det liknar en begravning. Och After Darks avskedsshow ”This is it” väcker i sanning blandade känslor. Alla dessa glada män i kvinnokläder tog sig långt ut från garderoberna och in i den svenska folksjälen, medan åren gick och livet drog förbi.

Det har gått mer än 40 år sedan det började, med Christer Lindarw och Lasse Flinckman – dragshowernas Helan och Halvan - som banérförare. Nu är Flinckman död, men showen är tillägnad honom och han förekommer på film liksom många versioner av den unge och supervackre Christer Lindarw. Nu är Lindarw inte längre ung, men stilig får han ändå kallas, och bära upp kläder kan han.

Tiderna har sannerligen förändrats och After Dark har förstås bidragit till det. Det finns inte längre något sensationellt med en helt manlig ensemble som spelar både vackra män och vackra kvinnor. Och det som utmärker dagens show är dess hemtrevliga tillgänglighet. Tillställningen på Oscars har något av familjefest över sig, men vi som kommit in på sluttampen är lika välkomna som de ursprungliga groupisarna. Mycket beror nog på Christer Lindarws publiktilltal. Under alla flashiga kreationer är han en vanlig kille från Eskilstuna med dialekten i behåll. Det är väldigt sympatiskt.

Mellan mellansnacken och tillbakablickarna är det här en riktigt rivig show utan några som helst döda ögonblick. Påklädarna gör ett fantastiskt jobb bakom scenen och liveframträdandet samspelar sömlöst med projicerade filmbilder. Det är dans på hög nivå, smarta eller småtöntigt roliga sketcher och en lång rad imitationer av kända artister (Caroline af Ugglas, Carola) och kungligheter.

”This is it” är förstås en kavalkad av gamla godingar och jag kan inte bedöma vad som är nytt, men jag tycker det var väldigt fiffigt när Lindarws gestaltning av drottning Silvia kopplades ihop med Hasseåtages slutnummer i revyn Gula Hund, där romerna hottade upp den svenska nationalsången i sin önskan att bli ”riktiga svenskar”.

Och även om Lindarw självklart står i centrum stjäl han inte hela uppmärksamheten. Här finns massor av talang, som generöst slösas över den förtjusta publiken.