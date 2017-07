Afrikanska migranter plågas av krig och förföljelse

Flicka bär på barn i Gambella i Etiopien. Arkivbild. Foto: Mattias Areskog/TT

För ett år sedan träffade jag 22-åriga Adalawit Korga i ett slumområde utanför Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Hon hade nyss flyttat från sin hemby, som var svårt drabbad av torka, och satt nu på en plastbunke i det plåtskjul som hon och två av hennes vänner kallade för hem. De hade en madrass på golvet som de tre delade på. Skjulet saknade både toalett och rinnande vatten.

Hennes jobb på en fabrik som syr kläder åt klädkedjan H&M gav tillräckligt med pengar för hyran för skjulet, mat, fotogen och vatten – och till att spara undan en liten slant varje månad. Målet med sparandet: att skicka en person i hennes kompisgäng till Beirut.

Adalawit Korgas berättelse ekar över stora delar av Afrika söder om Sahara – berättelser som sannolikt förklarar den ökning av migranter från Afrika söder om Sahara som vi upplever just nu. Klimatförändringar, fattigdom, arbetslöshet och frånvaro av framtidsutsikter, driver människor från landsbygd till stad. Därifrån går migrationen vidare till rikare grannländer. Många tiotals miljoner människor migrerar inom kontinenten i jakten på en framtid. Sydafrika är en av metropolerna, vars befolkning uppskattningsvis består av omkring 5–10 procent migranter från andra delar av Afrika.

Just västafrikaner utsatts för så omfattande förföljelser att det vore olagligt att sända dem tillbaka till Libyen.

En procentuellt sett försvinnande liten del av migranterna försöker ta sig till Europa – men en liten andel av en mycket stor siffra kan också bli överväldigande.

Just nu är det alltså västafrikaner som främst tycks ha ställt in siktet mot vår del av världen. Ofta handlar det om unga män från Gambia, Nigeria, Elfenbenskusten, Guinea och Senegal som övergett familj och hem.

Det är kanske bekvämt att sätta stämpeln ”ekonomiska flyktingar” på västafrikanerna, men det är också en brutal förenkling. Drivkrafterna är, liksom i fallet Adalawit Korga, allt från extremväder till flykt undan extrem fattigdom, enligt en ny rapport från UNHCR. Här finns också traffickingoffer från Nigeria eller Kamerun. Här finns människor som tänkt sig ett liv i Libyen – men nu tvingas fly ett land som utvecklats till ett av de farligaste länderna i världen för flyktingar och migranter.

Hundratusentals sydsudanesiska flyktingar har inte tagit sig längre från kriget än över gränsen.

Just västafrikaner utsatts för så omfattande förföljelser att det vore olagligt att sända dem tillbaka till Libyen, enligt Amnesty. Vissa menar att det rent av sannolikt innebär brott mot internationell rätt att hindra dem att fly från landet.

Värt att påpeka är också, enligt UNHCR, att även om enbart 9 procent av dem som landstigit i Italien klassas som flyktingar, betyder inte det att resten inte har skyddsskäl. Enligt organisationen har totalt 42 procent av dem som landstigit i Italien i år behov av skydd på ett eller annat sätt.

Men oavsett vad internationell rätt säger om de västafrikanska flyktingarna som kliver i land i Italien lär migrantströmmarna från Afrika knappast bromsa in framöver. Orsakerna är flera. En av dem: Europa har ännu sluppit ta någon större del i att härbärgera de 18 miljoner människor som faktiskt är på flykt undan krig och förföljelse i Afrika. Här finns flyktingar från krigen i Centralafrikanska republiken, Kongo och Burundi. Och, framför allt, från det fruktansvärda inbördeskriget och svältkatastrofen i Sydsudan, den just nu snabbast växande flyktingkrisen i världen. Hundratusentals sydsudanesiska flyktingar har inte tagit sig längre från kriget än över gränsen in i det land som Adalawit Korga drömmer om att lämna, Etiopien.

Till detta läggs prognoser kring hur klimatförändringar kan spä på flyktingströmmarna, något som forskare pekar på kan vara en delförklaring till att vi ser en kraftig ström av flyktingar från Bangladesh till Europa. Bangladesh kan också tjäna som exempel på hur ekonomisk utveckling i de fattigaste länderna faktiskt kan leda till att fler snarare än färre blir migranter då man helt enkelt kan få råd med de dyra biljetterna.

”En sak är säker, du kan inte stoppa vinden med dina händer”.

Kanske bör EU:s ministrar vid mötet i Estland inte bara diskutera hur de ska betala Libyen för att hjälpa till att släcka den tillfälliga branden, utan försöka hitta en mer långsiktig lösning på hur vi ska hantera den kraftiga ökning av migration från Afrika ut i omvärlden som sannolikt är att vänta de kommande decennierna.

Som en minister från ett östafrikanskt land sade en gång på frågan vad Europa bör göra för att bromsa migrantströmmen: ”En sak är säker, du kan inte stoppa vinden med dina händer”.