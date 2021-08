Afghanska IS sprider skräck vid Kabuls flygplats

De är båda sunnimuslimska extremistgrupper som inte drar sig för att döda oskyldiga civila. Trots det är talibanrörelsen och ”IS Khorasan” – Islamiska statens afghanska gren – svurna fiender.

Gruppen, som är uppkallad efter den historiska provinsen Khorasan i delar av nuvarande Pakistan, Iran, Afghanistan och Centralasien, grundades av avhoppade pakistanska talibaner kort efter det att IS utropade sitt kalifat i Irak och Syrien 2014. IS Khorasan fick snabbt fäste i nordöstra Afghanistan, och erkändes året därpå av IS centrala ledning.