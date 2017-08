We can do it-affischen var på sin tid inte alls feministisk. Affischens mål var i stället ökad lönsamhet och fogliga arbetare, skriver Dick Harrison. Foto: IBL

Det gjorde man inte. Affischen, som ursprungligen var försedd med texten We can do it!, är djupt missförstådd. Den var inte alls feministisk (snarare kapitalistisk), och den avbildar inte Rosie.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Bakgrunden är att söka i USA:s deltagande i andra världskriget. När många män skickades till fronterna utvecklades en omfattande propaganda för att få in kvinnor i industriproduktionen. Det skapades en fiktiv arbetare, ”Rosie the riveter” (”Nitaren Rosie”; namnet dök först upp i en populär sång), som symbol för de kvinnor som ersatte den manliga arbetskraften.

Den affisch som i dag framför allt associeras med ”Rosie the riveter”-epoken är mycket riktigt We can do it-planschen, som dock inte föreställer Rosie utan en anonym kvinna. Affischen skapades av J Howard Miller för elektricitetsbolaget Westinghouse Company.

Annons X

Men – och nu kommer vi till missförståndet – just denna affisch syftade inte alls till att rekrytera fler kvinnor till fabrikerna utan till att hålla moralen uppe hos de anställda på Westinghouse. Med hjälp av affischen ville företagsledningen att de kvinnor som redan anställts skulle slita hårdare och prestera bättre resultat.

Affischens mål var ökad lönsamhet och fogliga arbetare, inte mer kvinnlig arbetskraft och absolut inte en starkare position för kvinnor i allmänhet. Affischen visades endast under några veckor i februari 1943 och var sedan bortglömd i decennier.

Det bör nämnas att Miller även gjorde många andra affischer, som tillverkades vid samma tid och visades som ett led i samma kampanj. Flertalet fokuserade på män och satte dessa i centrum: det var männen som ledde, männen som bestämde och männen som de anställda kvinnorna skulle känna förtroende för och underordna sig.

Orsaken till att Miller fick i uppdrag att göra affischerna var att ledningen för Westinghouse Company, liksom cheferna på många andra stora amerikanska företag, var rädda för konflikter med fackföreningarna.

Om konflikterna – strejker, olaglig frånvaro, osv – blev alltför allvarliga fanns det en stor risk att den amerikanska staten tvingades ingripa med ökad kontroll för att se till att fabrikerna fungerade. Det pågick ett världskrig, och regeringen i Washington hade inte råd med en försvagad industrisektor. Alltså måste arbetarna hållas på gott humör och lära sig att samarbeta istället för att bråka med chefer och arbetsledare.

På 1980-talet återupptäcktes We can do it-affischen, feltolkades fullständigt och började användas som feministisk symbol för kvinnomakt. Historien om affischen är typisk för hur historiska föremål gärna rycks ur sitt sammanhang och skänks nya betydelser av eftervärlden, medan de kvinnor – och de män – som ursprungligen såg och reagerade på föremålen glöms bort.

Brännvin av potatis – stod en kvinna bakom det?

Brutala slavfilmen – hade den verklighetsbakgrund?

Var Strindberg medveten om sina fadäser?