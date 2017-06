Aerosmith tog pampigt farväl

Steven Tyler och Joe Perry tillbringade en stor del av konserten på scenrampen ute i publiken. Foto: Fredrik Sandberg/TT

När Aerosmith äntrade scenen till Carl Orffs "'O Fortuna" på torsdagskvällen samlades de flesta av Sweden Rocks besökare framför största scenen för ett manstarkt hej då.

Bandet är på avskedsturné och den tredje spelningen på Sweden Rock sägs vara den sista på svensk mark någonsin. Kanske. 69-årige sångaren Steven Tyler har trots allt hintat om att ”Aero-vederci, baby” mycket väl skulle kunna pågå ”för alltid”.

Och Tyler verkade allt annat än redo att ta farväl när han dansade fram och tillbaka utmed scenrampen ut i publiken med sitt scarfklädda mickstativ i högsta hugg.

Bandet varvade 1970-talets boogierock med arenarocken från 1980-talet och powerballader från 1990-talet i låtar som ”I don't want to miss a thing”, "Sweet emotion, ”Dude (Looks like a lady)”.

Covers, som Beatles "Come together" och Fleetwood Macs "Stop messin' round" med gitarristen Joe Perry på sång möttes även de av ett hav av djävulstecken från publiken.

Till slut tackade Aerosmith för sig med ”Walk this way” i ett konfettiregn med en barbröstad Tyler.