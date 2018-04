En amerikansk advokat och aktivist har dött efter att ha tänt eld på sig själv i protest mot miljöförstöring och människors negativa påverkan på naturen.

Den 60-åriga advokaten tände eld på sig själv i Prospect Park i New York-stadsdelen Brooklyn. I ett mejl som han skickat till bland andra The New York Times skrev han att han valt att använda ett fossilt bränsle för att symbolisera det människan gör med planeten.