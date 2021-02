Den senaste veckan har det med all tydlighet framgått att Sverige med sina 60 000 utlandsadopterade är det land i världen som proportionellt sett har adopterat flest barn från andra länder sedan 1960-talet. DN:s uppmärksammade artikelserie om de illegala utlandsadoptionerna och korruptionen inom den internationella adoptionsverksamheten, som har kännetecknat praktiken ända sedan den uppstod i kölvattnet av Koreakriget, berör med andra ord ett mycket stort antal människor.

Mot bakgrund av detta demografiska faktum är det nog många som ställer sig frågan varför det har blivit så. För att förstå varför just Sverige har slagit världsrekord i antal utlandsadoptioner per capita är det nödvändigt att gå tillbaka till en debatt som rasade under 60-talet.