Adele ställde in – fansen tog över

Adele. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Adele har slitit ut stämbanden och ställde in sina två spelningar på Wembley i London i helgen. Men i stället för att hänga läpp har fansen visat sitt stöd för sångerskan genom att själva ta över sången, vilket bland annat uppmärksammas av The Independent.

Under hashtagen Sing for Adele samlades fans på flera platser i London i helgen för att tillsammans sjunga artistens låtar. Nu fylls sociala medier av filmer på spontant sammansatta körer som stämmer upp i låtar som "Set fire to the rain" och "Someone like you".

Konserterna på Wembley var de två sista av totalt fyra stycken på arenan. Adele berättade själv om beslutet för sina följare på sociala medier i ett brev hon publicerade.

"På läkares inrådan måste jag ställa in i helgen. Att säga att mitt hjärta brister vore en underdrift", skrev hon bland annat.